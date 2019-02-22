Футбол: «Челсі» заборонили реєструвати нових гравців упродовж двох трансферних вікон

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) заборонила англійському клубу «Челсі» реєструвати нових гравців упродовж двох наступних трансферних вікон.

У ФІФА зазначили, що «Челсі» у 29 випадках порушив правила реєстрації неповнолітніх гравців. У Лондоні наразі не коментували ці звинувачення.

Санкції не стосуються жіночої та футзальної команд «Челсі» й не забороняють клубу продавати або здавати гравців в оренду.

Крім того, лондонців оштрафували на 600 тисяч швейцарських франків (близького 16,2 мільйона гривень).

«Челсі» зіграє з київським «Динамо» в 1/8 фіналу Ліги Європи. Матчі відбудуться 7 і 14 березня.