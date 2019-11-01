Через смерть підлітка у Прилуках відсторонили начальника поліції

Смерть підлітка, тіло якого виявили у Прилуках на залізничних коліях, буде розслідувати Головне слідче управління Нацполіції, повідомляється на сайті відомства.

Водночас, теперішнє керівництво управління поліції Прилук було відсторонено, зазначив голова Нацполіції Ігор Клименко.

«Максимально об‘єктивне розслідування причин і обставин трагічної смерті хлопця – таке завдання я поставим кращим слідчим центрального апарату. Тож завтра усі матеріали кримінального провадження будуть передані до Головного слідчого управління, де їх вивченням займеться група досвідчених слідчих і оперативників», – зазначив він.

У ніч на 1 листопада городяни мітингували під відділом поліції у Прилуках, палили шини – з вимогою розслідувати загибель дитини.

29 жовтня в у місті Прилуки Чернігівської області на залізничній колії було виявлено тіло 14-річного хлопця. Слідчі одразу ж розпочали кримінальне провадження, кваліфікувавши подію як порушення експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людей.

Батьки хлопця, однак, не вірять у нещасний випадок і вважають, що його вбили.