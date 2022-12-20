Запущена на одному з пунктів пропуску із Польщею електронна черга знову стала живою

Запущена для вантажівок на прикордонному з Польщею пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» електронна черга знову стала живою. Причина – зламаний через перебої з електрикою сервер, повідомила Держслужба з безпеки на транспорті.

«Команда проєкту завершує роботи з відновлення основного і резервних серверів сайту електронної черги (echerha.gov.ua), який вийшов з ладу 16 грудня після тривалих перебоїв з енергопостачанням. Ми вже розгорнули системи в декількох різних цифрових центрах і працюємо над безпечним перенесенням даних для збереження кожного запису», – повідомили у відомстві.

«Укртрансбезпека» вказала, що 20-23 грудня водії та перевізники самі визначатимуть, коли їм зручно прибути в термінал і стати в живу чергу.

Відомство пояснило, що тимчасовий перехід до такого режиму необхідний для підготовки перезапуску сайту електронної черги і проїзду автомобілів, які раніше стали в чергу, але не встигли виїхати.

Очікується, що 23 грудня о 9:00 запис на сайті echerha.gov.ua буде відновлений.

За даними відомства, найближча дата, на яку відкриється запис у загальній черзі – 12:00 25 грудня; у черзі на ветеринарний контроль – 12:00 27 грудня. Надалі з 25 грудня о 12:00 проїзд у загальній черзі через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» буде вигнятково за записом на сайті.

«Ми прагнемо впорядкувати перетин кордону до свят, щоб всі перевізники могли завершити свої справи і водії встигли повернутися додому на свята», – йдеться в повідомленні.

З 12 грудня у вигляді експерименту була запущена електронна черга на ПП «Ягодин-Дорогуськ» для вантажівок. Проєкт «єЧерга», як зазначали прикордонники, має упорядкувати та збільшити транспортний потік вантажівок, бо перевізники зможуть планувати день і час прибуття до пропускного пункту, а відтак знатимуть, коли настане їх черга перетинати кордон.