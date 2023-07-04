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Війська РФ завдали «потужного удару» по центру Буди-Вороб’ївської на Чернігівщині, є поранені – Чаус

Буда-Вороб’ївська, яка розташована поблизу кордону з Росією, постійно зазнає обстрілів, але в селі все ще залишаються понад 150 жителів. Фото ілюстративне

Російські війська завдали «потужного удару» по центру села Буда-Вороб’ївська на Чернігівщині, поранені троє людей, повідомив голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

«Двох поранених довелося евакуйовувати ще під час обстрілу. Тисну руку начальнику Новгород-Сіверської РВА Сергію Сергієнку та його заступнику Олександру Селіверстову. Вони особисто вивозили людей, а Олександр безпосередньо наклав турнікети двом чоловікам. Поранених передали «швидкій». Третій постраждалий звернувся за медичною допомогою сам», – написав він у телеграмі.

За його даними, стан постраждалих – середньої тяжкості.

В’ячеслав Чаус додав, що Буда-Вороб’ївська, яка розташована поблизу кордону з Росією, постійно зазнає обстрілів, але в селі все ще залишаються понад 150 жителів.

Наприкінці червня командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв закликав жителів прикордонних районів Сумської області евакуюватися. Військовий високопосадовець нагадав, що прикордонні населені пункти майже щодня перебувають під обстрілами з артилерії, мінометів, систем залпового вогню.

Прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей регулярно перебувають під обстрілами російських військових. Москва, попри докази та свідчення, заперечує свої атаки на цивільне населення України.

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