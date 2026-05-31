ДСНС: через російський удар по підприємству на Чернігівщині загинув чоловік

Обстріл пошкодив приміщення місцевої свиноферми та ферми великої рогатої худоби, 27 травня 2026 року

Армія РФ атакувала Чернігівщину, йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними рятувальників, внаслідок російської атаки загинув 58-річний чоловік.

«Вночі ворожий БпЛА влучив по території одного з підприємств у Корюківському районі. Внаслідок удару виникла пожежа на автостоянці», – йдеться у повідомленні.

У ДСНС уточнили, що вогнем було знищено сім вантажних автомобілів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

