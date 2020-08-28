Поліція просить політиків «не маніпулювати епідемічною ситуацією» в Чернівецькій області

В управлінні поліції Чернівецької області 27 серпня оприлюднили заяву, в якій наголошують на необхідності дотримання обмежувальних заходів через COVID-19 та просять політиків з не маніпулювати епідемічною ситуацією на Буковині.

«Поліцейські розуміють стурбованість чернівчан через фінансові збитки, пов’язані з карантинними обмеженнями. Також нагадуємо, що людина, її життя і здоров'я визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Правила карантину спрямовані на боротьбу з інфекційними хворобами... Також правоохоронці звертаються до політиків з проханням не маніпулювати епідемічною ситуацією в області, не приймати неправомірних популістичних рішень і не використовувати ім’я поліції у своїх політичних цілях. Буковинські поліцейські дотримуються політичної нейтральності і в своїй діяльності є незалежними від рішень, заяв чи позицій політичних партій та громадських об’єднань», – йдеться у заяві.

Крім того, правоохоронці заявили, що рішення від 25 серпня Чернівецької міської ради не послаблювати карантин «суперечить Конституції України та іншим діючим нормативно-правовим актам».

В поліції наголошують, що території Чернівців продовжують діяти карантинні обмеження, а порушення правил карантину може призвести до тяжких наслідків – «чинним законодавством передбачена кримінальна відповідальність – до восьми років позбавлення волі».

«У зв’язку із ризиками для здоров’я та життя громадян, слідчі Шевченківського відділення поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України», – повідомили в поліції Чернівецької області про відкриття кримінального провадження за фактом дій депутатів міської ради.

25 серпня депутати Чернівецької міської ради на позачерговій сесії ухвалили рішення про часткове скасування карантинних обмежень на території Чернівців, яка через погіршення епідемічної ситуації визнана зоною з «червоним» рівнем епідемічної небезпеки.

Відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 24 серпня крім Чернівців, «червоний» рівень епідемічної небезпеки встановлено також у Заставнівському та Кіцманському районах області. Напередодні голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у фейсбуці повідомив, що до «червоних» також внесли Вижницький, Глибоцький та Новоселицький райони, де також зросла захворюваність на COVID-19.