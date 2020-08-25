COVID-19: міськрада внесеного до «червоної» зони міста Чернівці вирішила послабити карантин

У Чернівцях міська рада ухвалила рішення про послаблення карантинних обмежень на території міста, яке увійшло до «червоної» зони епідемічної небезпеки. Як повідомляє агенція УНІАН, відповідне рішення депутати міськради ухвалили на позачерговій сесії у вівторок.

Згідно з ухвалою, у місті дозволено роботу громадського транспорту в режимі спеціальних перевезень (за умови забезпечення водіїв та пасажирів під час таких перевезень засобами індивідуального захисту в межах кількості місць для сидіння). Окрім того, міськрада дала дозвіл на роботу суб’єктів господарювання (торгівлі, побутових послуг, ринків, торгових комплексів, кінотеатрів, ДЮСШ, спортивним клубам, секціям) за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Водночас депутати підтримали дозвіл на роботу закладів громадського харчування за умови присутності в залі не більше ніж 20 осіб, але не менше, ніж 10 квадратних метрів залу на одну людину.

Також дозволено діяльність дошкільних навчальних закладів та ЗОШ за умови дотримання рекомендацій головного державного санітарного лікаря України.

Згідно з рішенням, забороняється робота розважальних закладів, зон у межах торговельних центрів; проведення масових заходів з кількістю учасників більше 20 осіб у закритому приміщенні.

Також рішення передбачає рекомендацію органам Національної поліції «не вчиняти дій щодо притягнення до відповідальності суб’єктів господарювання, які діятимуть у відповідності до даного рішення».

Разом з тим, у рішенні вказано, що Чернівецька міськрада звертається до міністра інфраструктури України щодо недопущення скасування у місті зупинки поїздів далекого сполучення.

Сьогодні у Чернівцях сотні підприємців зібралися під стінами міської ради на акцію протесту «Голодний карантин» з вимогою скасувати карантинні обмеження, які почали діяти у місті з 24 серпня.

Минулого тижня через несприятливу ситуацію із поширенням коронавірусної хвороби Чернівці, Кіцманський та Заставнівський райони, згідно з рішенням Державної комісії з ТЕБ та НС, внесли до «червоної» зони епідемічної небезпеки, в якій діють обмеження на роботу громадського транспорту, закладів харчування та освіти.

За минулу добу найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 зафіксовано саме в Чернівецькій області – 204.