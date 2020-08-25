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25 серпня 2020, Київ 09:28
Новини | Коронавірус

В Україні 1658 нових хворих на COVID-19 за добу, 25 людей померли

В Україні станом на ранок вівторка виявлено 1658 нових хворих на COVID-19 за минулу добу, при цьому 346 людей одужали, 25 померли, свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Чернівецькій (204), Івано-Франківській (179), Тернопільській (158), Львівській (136) областях, у Києві (130) та в Одеській області (112).

Загалом кількість інфікованих становить 108 415 осіб, одужали при цьому 52 870, померли з початку пандемії 2318 хворих.

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