Чоловік, який стріляв по правоохоронцях біля школи в Чернівцях, помер – поліція

Чоловік, який 3 жовтня відкрив вогонь по правоохоронцях біля школи в Чернівцях, помер, повідомляє у телеграмі пресслужба Національної поліції.

«Затриманий помер. Йому було 53 роки. Уродженець АР Крим, зареєстрований на Житомирщині», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що правоохоронці затримали чоловіка, під час затримання він знову стріляв по правоохоронцях і був пораненим.

«Під час затримання зловмисник відкрив вогонь, тож поліцейські застосували зброю у відповідь. Затриманого поранено, йому надають медичну допомогу», – писав Клименко у фейсбуці.

3 жовтня у Чернівцях патрульні поліцейські виїхали на повідомлення про вчинення «розпусних дій на території школи». За даними поліції, там чоловік відкрив вогонь в бік правоохоронців. У результаті патрульна поліцейська загинула, а її напарник отримав поранення.

Відтоді тривала поліцейська операція із затримання стрільця.