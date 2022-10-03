Чернівці: патрульна загинула при спробі затримати чоловіка за «розпусні дії» біля школи – ГУНП

Невідомий чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях біля школи в Чернівцях, одна людина загинула, повідомляє 3 жовтня Головне управління Національної поліції в області.

За повідомленням, патрульні поліцейські виїхали на повідомлення про вчинення «розпусних дій на території школи».

«Прибувши за вказаною адресою, поліцейські розпочали огляд прилеглої території. У цей час зловмисник здійснив кілька пострілів із невстановленої зброї в бік правоохоронців. У результаті патрульна поліцейська загинула, а її напарник отримав поранення», – йдеться в заяві поліції.

Триває поліцейська операція із затримання стрільця. Водночас поліція заперечує повідомлення про те, що учнів взяли в заручники – за її даними, їх забрали родичі.