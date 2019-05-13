У червні в українців буде на два вихідних більше

В Україні у червні буде на два вихідних більше – завдяки Дню святої Трійці і Дню Конституції.

При цьому двічі буде по три вихідних поспіль: з 15-го по 17-те і з 28-го по 30-те червня, відповідно до січневого розпорядження Кабінету міністрів.

Згідно з українським законодавством, якщо святковий або неробочий день збігається із суботою або неділею, вихідний переноситься на наступний день після святкового або неробочого.

Трійця цього року випадає на 16 червня, День Конституції України відзначають 28 червня.

Також більше вихідних в українців було в травні.