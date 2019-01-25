Червоний Хрест за 4 роки залучив 690 млн грн допомоги переселенцям та пораненим військовим

Товариство Червоного Хреста України протягом чотирьох років від початку збройного конфлікту на Донбасі залучило від міжнародних партнерів понад 690 мільйонів гривень допомоги для переселенців, поранених військових та їхніх сімей. Про це товариство повідомило у відповідь на запит Радіо Свобода.

В організації розповіли, що із цих коштів допомога лікарням та госпіталям становила 86 мільйонів гривень.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН іще на листопад 2017 року, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.

Український Червоний Хрест існує з 1918 року. Товариство називає своєю основною метою захист життя людини, попередження та полегшення людських страждань під час збройних конфліктів, стихійного лиха, катастроф та аварій, надання допомоги медичній службі збройних сил і органам охорони здоров’я, сприяння органам державної влади України у їхній діяльності в гуманітарній сфері.

Разом із Товариством Червоного Хреста в Україні працюють Міжнародний Комітет Червоного Хреста, Міжнародна Федерація Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, а також партнерські національні товариства.

У січні-вересні 2018 року Товариство Червоного Хреста передало Україні допомоги на 137 706 500 гривень