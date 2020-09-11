На ЧАЕС розпочалися «гарячі» випробування нового сховища відпрацьованого ядерного палива

На новому сховищі Чорнобильської атомної електростанції 10 вресня розпочалися «гарячі» випробування в рамках окремого дозволу на введення в експлуатацію ядерної установки — сховища відпрацьованого ядерного палива №2 (СВЯП-2), наданого Державною інспекцією ядерного регулювання України, повідомила пресслужба станції.

«Напередодні на СВЯП-1 у присутності інспекторів МАГАТЕ у транспортний чохол була завантажена перша партія із 9 відпрацьованих паливних збірок, яка вранці 10 вересня була перевезена зі сховища відпрацьованого ядерного палива мокрого типу (СВЯП-1) до нового сховища (СВЯП-2) для подальшого поводження з ВЯП. Перевезення здійснюється спеціальним вагоном-контейнером, який додатково виконує функцію біологічного захисту персоналу від радіаційного опромінення», – йдеться в повідомленні.

На станції повідомили, що всі операції, які здійснюються у СВЯП-2, є новими, а поводження з тепловидільними збірками безпосередньо на новому сховищі є досить складним і включає різку, перепакування, висушування, герметизацію в спеціальному пеналі та подальше горизонтальне розміщення в сухому бетонному модулі.

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«Ця подія служить стартом робіт, які триватимуть близько десяти років, і в подальшому гарантуватимуть безпечне зберігання ВЯП, накопиченого за час експлуатації енергоблоків ЧАЕС, протягом 100 років», – вказано у повідомленні.

Днями Чорнобильська атомна електростанція отримала спеціальний дозвіл на «гарячі» випробування СВЯП-2. Будівництво цього нового сховища відпрацьованого ядерного палива тривало 20 років.