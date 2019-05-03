Помер актор, який зіграв Чубаку в «Зоряних війнах»

У США помер актор Пітер Мейхью, який зіграв роль Чубаки у «Зоряних війнах». Про це 3 травня повідомила сім’я актора на його сторінці у Twitter.

«Сім’я Пітера Мейхью з глибокою любов’ю і сумом змушена поділитися новиною про те, що Пітер помер», – мовиться у повідомленні.

Рідні 74-річного актора зазначають, що він помер увечері 30 квітня 2019 року в своєму будинку в Північному Техасі.

Пітер Мейхью зіграв Чубакку в оригінальній трилогії «Зоряних воєн». У 2005 році він знову виконав роль вукі у «Помсті Сітхів».