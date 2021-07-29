Китай: мільярдера засудили до 18 років в’язниці за «провокування неприємностей»

У Китаї відомого мільярдера засудили до 18 років ув’язнення за «провокування неприємностей». Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що 67-річний Сунь Даву керує одним з найбільших приватних сільськогосподарських підприємств країни.

Раніше бізнесмен висловлювався про права людини та на «політично чутливі теми».

Окрім звинувачень у тому, що він «влаштовував сварки та провокував неприємності», які китайська влада часто використовує проти активістів, Сунь Даву також звинувачується у незаконному зайнятті сільськогосподарських угідь, підбурюванні натовпу до нападу на державні установи та перешкоджання урядовим службовцям під час виконання ними своїх обов’язків.

Бізнесмена оштрафували на 3,11 мільйона юанів (478 697 доларів США).

Суня Даву затримали минулого року разом з 20 родичами та діловими партнерами через суперечку щодо землі з державною фірмою. Тоді він заявляв, що десятки його співробітників зазнали травм внаслідок сутичок з поліцією, пов’язаних з цим конфліктом.

ВВС зазначає, що є інформація про контакти засудженого з деякими китайськими політичними дисидентами. Раніше він також критикував політику влади щодо сільських районів країни.

На досудовому слуханні Сунь Даву відкинув усі звинувачення, назвавши себе «видатним членом комуністичної партії». Втім, як повідомляється, він визнав, що «робив помилки», зокрема, розміщував повідомлення в мережі.

Китай вживає жорстких заходів проти підприємств і підприємців в країні. Зокрема, проводяться розслідування відносно великих технологічних компаній, включаючи Alibaba, Didi та Tencent.