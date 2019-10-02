China Open: Ястремська у дуеті з латвійкою Остапенко вийшла до третього кола

Українська тенісистка Даяна Ястремська у парі з латвійкою Оленою Остапенко вийшла до третього кола турніру серії WTA Premier Mandatory China Open.

Ястремська та Остапенко у двох сетах переграли пару Се Шувей (Тайвань) / Барбара Стрицова (Чехія) – 6:4, 6:4.

У чвертьфіналі українка та латвійка зустрінуться з переможницями матчу Ніколь Мелікар (США) / Квєта Пешке (Чехія) – Юлія Ґьорґес (Німеччина) / Анастасія Севастова (Севастова).

Ястремська припинила змагання в одиночному розряді, програвши у другому колі восьмій ракетці світу, представниці нідерландів Кікі Бертенс.

За вихід до чвертьфіналу турніру сьогодні побореться перша ракетка України та третя ракетка світу Еліна Світоліна. Вона гратиме проти американки Софії Кенін.