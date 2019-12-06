Китай запровадив санкції у відповідь проти американських дипломатів

Пекін ввів санкції проти американських дипломатів, які працюють в Китаї. Про це повідомляє CCTV.

Обмеження стали відповіддю на санкції Держдепартаменту США щодо китайських дипломатів в жовтні.

За даними ЗМІ, американців зобов’яжуть заздалегідь повідомляти китайське Міністерство закордонних справ про зустрічі з місцевою владою, а також представниками освіти і науки.

МЗС Китаю закликав Вашингтон виправити помилки і скасувати санкції.

На початку жовтня США ввели візові обмеження для китайських громадян, причетних, за даними Вашингтону, до порушення прав уйгурів. Пекін у відповідь звинуватив США у втручанні у внутрішні справи країни.

За даними ООН, в Синьцзян-Уйгурському районі Китаю порушуються права людини. У китайських центрах масового утримання або так званих «таборах перевиховання» під вартою перебувають понад мільйон уйгурів та інших представників мусульманських меншин. Китай всі звинувачення відкидає і заявляє, що на території регіону діють терористичні групи.