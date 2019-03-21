Членство партії угорського прем’єра в ЄНП зупинили

Європейська народна партія (ЄНП), яка об'єднує правоцентристські партії країн ЄС, зупинила членство партії «Фідес» прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Про це повідомив глава ЄНП Жозеф Доул на своїй сторінці у Twitter.

Згідно з рішенням політради правоцентристського об’єднання, членство угорського «Фідес» зупинене на невизначений термін. Партія втратила право голосувати і брати участь у зборах ЄНП, а також висувати кандидатів на посади в партії.

Рішенню передувала критика дій Орбана з боку його європейських колег. На початку березня німецький політик Манфред Вебер, кандидат ЄНП на посаду голови Єврокомісії, висунув ультиматум угорському прем'єр-міністру. Він зажадав у тому числі припинити рекламну кампанію в Угорщині, одним з героїв якої став нинішній глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, який також є членом ЄНП.

На вулицях угорських міст у середині лютого з'явилися плакати з написом «Ваше право знати, що Брюссель збирається зробити», на яких були зображені голова Єврокомісії разом із фінансистом Джорджем Соросом. Орбан неодноразово звинувачував Сороса в спробах вплинути на європейських лідерів, щоб домогтися відкриття кордонів для мусульманських біженців.

Минулого тижня Віктор Орбан, який також відомий як один з небагатьох лідерів ЄС, що не засуджують дії президента Росії Володимира Путіна, просив лідерів ЄНП не виключати його партію. Прем'єр-міністр Угорщини тоді закликав «подолати різницю в підходах» між ним і рештою членів альянсу, в тому числі в сприйнятті припливу біженців в країни Євросоюзу.

У кінці травня пройдуть вибори в Європарламент. ЄНП зберігала статус найбільшої фракції в європейській асамблеї протягом останніх десяти років.