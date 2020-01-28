Аналітики пояснили, чому зростає курс долара на міжбанку

Зростанню котирувань долара на українському міжбанківському валютному ринку сприяють як дії нерезидентів, так і можливі зміни в монетарній політиці Національного банку, вважають аналітики сайту «Мінфін».

«Якщо зазвичай під аукціон Міністерства фінансів (відомство планує розмістити облігації внутрішньої державної позики на 9 мільярдів гривень – ред.) іноземці досить швидко «світили» свої обсяги продажів валюти, чим частково впливали на подальше просідання курсу долара на міжбанку, то сьогодні вони вичікували максимальних рівнів продажу і тільки тоді почали продавати валюту», – так описує перебіг торгів на міжбанку 27 січня сайт «Мінфін».

Також експерти припускають, що цього тижня на присвяченому монетарній політиці засіданні правління НБУ регулятор знову знизить облікову ставку. Від цієї ставки значною мірою залежать прибутковості по облігаціях, депозитах, вкладах та за депозитними сертифікатами.

«Тому іноземці з одного боку — роблять вигляд, що не так вже й готові на подальше зниження прибутковості за новими розміщеннями ОВДП, а з іншого — ця прибутковість (близько 10% річних без оподаткування) — залишається дуже привабливою для них на фоні фактично нульових або навіть негативних ставок на світових фінансових ринках. Тому йде велика «гра нервів» — хто кого: Мінфін зі зниженням прибутковості по облігаціях при нових розміщеннях або нерезиденти (в основному світові спекулянти) — з метою видавити максимальний рівень прибутковості за цими паперами», – вказують аналітики.

Торги на міжбанківському валютному ринку 27 січня завершилися на рівні 24 гривні 57–61 копійка за долар, вказує сайт Finance.ua.

Орієнтуючись на ці параметри, Національний банк України встановив на 28 січня офіційний курс 24 гривні 60 копійок за долар, це на 27 копійок більше за курс на 27 січня.

Національний банк України з 13 грудня 2019 року встановив облікову ставку на рівні 13,5%, знизивши її одразу на 2%. Також регулятор збільшив обсяг щоденного викупу валюти на міжбанку до 50 мільйонів доларів з попереднього рівня 30 мільйонів доларів.