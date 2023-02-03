Росія вивела носії «Калібрів» з Чорного моря – Гуменюк

Росія вивела носії крилатих ракет «Калібр» з Чорного моря, заявила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.



«Ворог тяжіє до бурхливої реакції на дії світової спільноти, коли вона проявляє особливо активно підтримку, наприклад,коли відбуваються саміти. Ворог готує певні підтяжки, які може застосувати як додатковий психологічний тиск. Так само зараз – цілком ймовірно. Ми бачили і розгортання корабельного угруповання, і активність ворожої авіації, і збільшення активності БПЛА, які збирали інформацію. Ми говоримо про те, що найближчими днями найімовірніше буде застосована одна з тактик психологічного і техногенного тиску на населення України», – розповіла вона в ефірі національного телемарафону.



Гуменюк зауважила, що російські сили постійно маневрують.

«Якщо на ранок було в готовності два ракетоносії, то зараз їх в морі немає», – додала вона.

Раніше сьогодні у Військово-морських силах Збройних сил України повідомляли, що у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 10 російських кораблів, із них – два носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом – 16 ракет. Згодом у ВМС заявили, що Росія отримує у Чорному морі дев'ять кораблів, серед них – немає носії крилатих ракет «Калібр».