Перше паливо з Чорнобиля завантажили на сторічне зберігання

У сховище відпрацьованого ядерного палива Чорнобильської АЕС (СВЯП-2) на території Чорнобильської зони відчуження сьогодні, 18 листопада, завантажили першу партію відпрацьованого ядерного палива для тривалого зберігання.

Ідеться про понад 90 паливних збірок загальною вагою близько 20 тонн, які були зняті з першого, другого та третього енергоблоків ЧАЕС, і до цього тимчасово зберігалися у сховищі «мокрого» типу. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода, який перебуває на місці подій.

Нове сховище ядерного палива збудоване коштом ЄБРР, а виконавець робіт – американська компанія Holtec, розповів Радіо Свобода Максим Шевчук, заступник голови Державного агентства з управління зоною відчуження. За його словами, американські технології, використані на СВЯП-2, дають змогу безпечно зберігати використане ядерне паливо упродовж наступних ста років. Посадовець уточнює, що наразі світова наука рухається в бік переробки і повторного використання ядерного палива, тож упродовж наступного століття Україна, імовірно, зможе використовувати цей ресурс повторно та /або переробляти його.

Наразі у «мокрому» сховищі Чорнобильської АЕС зберігається близько 21 тисячі паливних збірок. Їх поступово перевозитимуть на СВЯП-2, висушуватимуть, складатимуть у захисні пенали та завантажуватимуть на тривале зберігання упродовж наступних 10 років, планують в адміністрації ЧАЕС.