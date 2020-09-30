У Чорнобильській зоні запустять веломаршрут

Державне агентство України з управління зоною відчуження затвердило перший веломаршрут, який проходитиме територією зони відчуження, повідомляє Урядовий портал 30 вересня.

«Ми сподіваємося, що веломаршрут дозволить відвідувачам зони відчуження побачити унікальний світ Чорнобильського заповідника. Зупинитися у колишніх населених пунктах, які багато років приваблюють відвідувачів своєю самобутністю», – наголошує заступник голови агентства Максим Шевчук.

Під час розробки веломаршруту Державне підприємство «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» разом із представниками спортивної та туристичної велоспільноти України провело технічні проїзди веломаршрутом, щоб зафіксувати усі функціональні та топографічні особливості.

Загальна протяжність маршруту, що пролягає від КПП «Зелений мис» через села Куповате, Опачичі, Оташів та Плютовище, сягатиме понад 45 кілометрів. Для зупинок у мальовничих куточках облаштують спеціальні місця.

Окрім того, перед затвердженням маршруту відбувся радіаційно-дозиметричний контроль. За оцінками підприємства «Екоцентр», контрольні рівні можливого опромінення гарантовано не будуть перевищені.