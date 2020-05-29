Чорнобильську зону знову можна відвідувати, але є умови

Зона відчуження відкривається для відвідування, проте відвідувачам треба буде дотримуватися низки умов, йдеться в повідомленні Державного агентства з управління зоною відчуження 29 серпня.

За повідомленням агентства, державне підприємство «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» розробило рекомендації для відвідування зони відчуження та зони обов’язкового відселення на час адаптивного карантину.

«Обов’язковими умовами відвідування зони відчуження є проходження температурного скринінгу під час посадки в автобус до зони відчуження та на контрольному пункті пропуску «Дитятки», наявність у пасажирів масок або респіраторів, одноразових рукавичок та антисептичних засобів для оброблення рук, а також дотримання соціальної дистанції», – йдеться в заяві.

Охочі відвідати зону з температурою вище за 37,2 або симптомами респіраторних захворювань не допускатимуться до поїздок. Крім того, якщо таких людей виявлять у складі групи на КПП «Дитятки», заборона на в’їзд поширюватиметься на всю групу. Групи мають бути не більші за 10 людей.

На час адаптивного карантину діятиме тільки один одноденний маршрут, до якого входять село Залісся, Чорнобіль, Прип’ять, об’єкт «Чорнобиль-2», село Копачі та оглядовий майданчик Чорнобильської атомної електростанції.

17 березня ДАЗВ повідомило про закриття зони відчуження з наступного дня у зв’язку з карантинними обмеженнями, які запровадив Кабінет міністрів для протидії пандемії коронавірусу SARS-CoV-2.

22 травня в Україні розпочався адаптивний карантин, який триватиме до 22 червня. В Україні передбачені п'ять етапів виходу з карантину.