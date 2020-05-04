Держагентство з питань зони відчуження затвердило проєкт будівництва сховища для радіоактивних відходів, які повертатимуть з Росії

Державне агентство з управління зоною відчуження затвердило проєкт будівництва сховища для зберігання високоактивних радіоактивних відходів, які повертатимуть з Росії після переробки відпрацьованого ядерного палива з українських атомних станцій.

«Відповідно до генерального плану сховище буде побудовано на комплексі виробництв «Вектор». Воно гарантуватиме радіаційну безпеку та надійне проміжне зберігання високоактивних радіоактивних відходів протягом усього терміну його експлуатації терміном до 100 років», – мовиться у повідомленні агентства.

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У ДАЗВ нагадали, що Україна зобов’язана приймати на зберігання радіоактивні відходи після їх переробки у Росії відповідно до Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про науково-технічне співробітництво в галузі атомної енергетики від 14 січня 1993 року.