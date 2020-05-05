ДСНС ліквідувала пожежу в Поліському заповіднику на Житомирщині

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про ліквідацію пожежі в Олевському районі Житомирської області, яка тривала тиждень.

«5 травня о 15:20 пожежу сухої трави та лісового масиву в Олевському районі на території Поліського природного заповідника поблизу села Рудня-Перганська, яка виникла 28 квітня, ліквідовано», – йдеться в повідомленні.

Про виникнення цієї пожежі ДСНС повідомила 28 квітня.

За заявою, зараз у гасінні пожеж на Житомирщині беруть участь 114 людей, з них 56 – з особового складу ДСНС.

Напередодні рятувальники загасили три осередки пожежі в Овруцькому районі – поблизу сіл Острови, Можари та Усове.

Також пожежники допомагають Державному агентству з управління зоною відчуження гасити осередки тління торф’яників у Київській області.

Зазначається, що радіаційний фон у Києві та Київській області, а також у зоні відчуження у межах природних фонових значень.