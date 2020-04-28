У Житомирській області виникла нова лісова пожежа

У Житомирській області після 15:00 28 квітня виникла нова лісова пожежа. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«В Олевському районі Житомирської області виникло загорання трав’яного настилу, яке розповсюдилось на лісовий масив Поліського природного заповідника поблизу села Рудня-Перганська, місцями пожежа переходила у верхову. Організовано комплексне застосування наземних та авіаційних сил. За допомогою авіації ДСНС вдалося ліквідувати верхову пожежу, продовжуються роботи по локалізації горіння лісової підстилки, пеньків та деревини», – мовиться у повідомленні.

Як зазначили у ДСНС, до гасіння пожежі залучили 124 людини та 26 одиниць техніки, зокрема три літаки.

Напередодні у службі повідомляли про чотири осередки тління у Житомирській області, з якими продовжують боротися пожежники.