Рятувальники: на Житомирщині продовжують гасити чотири осередки пожежі, на Київщині – ще два

На Житомирщині продовжують гасити чотири локалізовані осередки вогню біля сіл Замисловичі, Перга, Озеряни та Пояски, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

27 квітня ліквідоване займання лісової підстилки поблизу села Нагоряни.

У Київській області продовжують ліквідовувати осередки пожеж поблизу сіл Крива Гора та Рудьки – Буряківка.

Природні пожежі у Чорнобильській зоні почалися у перших числах квітня. Відтоді рятувальники продовжують боротьбу з вогнем, при цьому час від часу з’являються нові осередки займання.

Влада заявляє про штучне походження принаймні частини цих пожеж, внаслідок свідомих підпалів чи диверсій.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Національна гвардія України почала «антидиверсійну операцію» через пожежі в зоні відчуження.

Крім того, МВС розглядає підпали як версію походження пожеж у Житомирській області, боротьба з якими триває з минулого тижня.