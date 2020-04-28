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28 квітня 2020, Київ 18:17
Новини | Події

Пожежу у зоні відчуження локалізували – ДСНС

Пожежу у зоні відчуження вдалося локалізувати

Станом на 14:00 28 квітня лісову пожежу у зоні відчуження Чорнобильських локалізовано. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, локалізували два осередки пожежі поблизу сіл Крива Гора, Рудьки – Буряківка.

«Продовжуються заходи щодо гасіння окремих осередків торф’яників в Дитятківському, Паришівському та Луб’янському лісництвах, ліквідацію яких у плановому режимі будуть здійснювати лісогосподарські підприємства Державного агентства з управління зоною відчуження», – мовиться у повідомленні.

Чорнобиль горить. Що у зоні відчуження забирають час і вогонь?
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Чорнобиль горить. Що у зоні відчуження забирають час і вогонь?

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Як зазначили у ДСНС, радіаційний фон по Києву, Київській області та у Зоні відчуження у межах природних фонових значень.

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