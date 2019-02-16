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17 Лютий 2019, Київ 01:13
Новини | Міжнародні

Чорногорія: тисячі людей мітингують з вимогою відставки президента та уряду

Протести у центрі Подгориці, 16 лютого 2019

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Тисячі людей вийшли на вулиці у Чорногорії, щоб вимагати відставки уряду та президента Міло Джукановича через звинувачення в корупції.

Хода 16 березня пройшла через цетр Подгориці, столиці країни, скандуючи «Міло злодій» і несучи прапори з написом «Ні – злочину» або «Бунтуй»

Протест був організований після того, як колишній ключовий союзник Джукановича Душко Кнежевич звинуватив президента і його правлячу «Демократичну партію соціалістів» у неправомірних фінансових відносинах і корупції. Джуканович усе заперечує.

Напередодні влада звинуватила колишнього банкіра Душко Кнежевича у відмиванні грошей і шахрайстві, і той утік з країни.

На президентських виборах 15 березня минулого року 56-річний Джуканович набрав майже 54 відсотки голосів виборців, ставши таким чином удруге президентом країни. Колишній комуніст, він став наймолодшим прем’єр-міністром у Європі 1991 року, коли йому було 29 років. Опозиція закидає Джукановичу заохочення кумівства у владі та корупцію.

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