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18 Вересень 2019, Київ 22:18
Новини | Міжнародні

У Чорногорії поліція затримала двох лідерів опозиційної партії

Затримання опозиціонера Марко Мілачича, Чорногорія, 18 вересня 2019 року

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Поліція Чорногорії затримала 18 вересня двох лідерів опозиційної партії «Справжня Чорногорія» Марко Мілачича і Владислава Дайковича під час спроби протестувати біля будівлі прокуратури.

Під час затримання Мілачичу зламали палець, у нього також гематоми і подряпини.

Керівництво партії засудило «терор і затримання Мілачича та інших членів партії».

Партія «Справжня Чорногорія» була заснована в січні 2018 року. Ці політики борються за нейтральний статус країни, що має спричинити вихід Чорногорії з НАТО. Вони також оголошували, що боротимуться за відновлення відносин із Росією і скасування санкцій Чорногорії щодо Москви.

Високий суд у Чорногорії 9 травня засудив 14 осіб у справі про спробу державного перевороту і силового повалення влади в жовтні 2016 року. Серед засуджених – двоє лідерів проросійської опозиційної партії Чорногорії Андрія Мандич і Мілан Кнежевич – їх засудили до п’яти років ув’язнення кожного за звинуваченням у сприянні спробі поваленню влади, метою чого було запобігання вступу Чорногорії до НАТО.

Також серед засуджених – двоє ймовірних представників російської розвідки Едуард Шишмаков і Володимир Попов. Їх засудили заочно до 15 і 12 років ув’язнення відповідно – за звинуваченням в організації спроби перевороту.

6 жовтня 2016 року влада Чорногорії оголосила, що їй вдалося запобігти спробі державного перевороту під час парламентських виборів. Чорногорська прокуратура вважає, що змовники, серед яких – росіяни, намагалися зірвати вступ країни в НАТО і забезпечити прихід до влади проросійських сил.

Москва ці звинувачення заперечує.

Слідство вважає, що сценарій перевороту припускав стрілянину по демонстрантах, захоплення парламенту і вбивство прем’єр-міністра Чорногорії Міло Джукановича.

У червні 2017 року Чорногорія стала 29-м членом НАТО.

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