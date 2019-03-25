У Львові вшановують пам’ять В’ячеслава Чорновола

У Львові вшановують пам’ять про В’ячеслава Чорновола, який 20 років тому, 25 березня 1999 року, загинув в автокатастрофі під Києвом. Соратники відомого українського політика, публіциста, дисидента часів СРСР, засновника Народного Руху України, а також молоді люди зібралися біля його пам’ятника.

«Я мав честь, що В’ячеслав був моїм приятелем у 60-х роках, те, що я зробив, втратив страх, робив свою літературу – це завдяки Чорноволу. Я пройшов через допити 1965 року, був свідком у суді, але перед засіданням з’явився Чорновіл і мені, і моїй дружині сказав, як себе поводити, але ми не повністю дотрималися цих вказівок, бо були надто радикальні, але це була майбутня наука для нас. Він був сповнений енергії і мав багато задумів», – пригадав у коментарі Радіо Свобода дисидент радянського часу, поет Ігор Калинець.

Квіти і запалені лампадки поклали присутні до постаменту українського діяча.

«Особисто я познайомився з В’ячеславом Чорноволом після звільнення з табору, і його, і мого. Ми зрідка листувалися, коли були на засланні. В’ячеслав Чорновіл займає велике місце в моєму житті», – зауважив колишній політичний в’язень радянських таборів, публіцист Мирослав Маринович.

Якби В’ячеслав Чорновіл не загинув 20 років тому, то українська політика мала б інше обличчя, наголосив Маринович у коментарі Радіо Свобода.

«Для нього моральні й етичні принципи в політиці були дуже важливі. Мені здається, що за кожною втратою ми бачимо ще також і щось, що Господь дає нам для науки. Мені подобаються слова кардинала Йосипа Сліпого: «Хочете, щоб я був великим кардиналом, будьте великим народом». Отак би ми могли сказати в період В’ячеслава Чорновола. Якщо ми хотіли, аби він був нашим президентом, нам треба було бути великим народом», – пригадує Маринович.

Також сьогодні у Львові відбудеться пам’ятна хода на честь Чорновола.