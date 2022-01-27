Біля берегів Флориди перекинувся човен з мігрантами, десятки людей загинули

Берегова охорона США повідомила 26 січня, що 39 людей загинули після того, як човен із мігрантами перекинувся біля берегів Флориди. Про лихо повідомило комерційне судно, яке врятувало людину з потонулого човна. За словами того, хто вижив, на човні перебували ще 39 людей, і ні в кого не було рятувальних жилетів.

За повідомленнями, човен покинув Багами 22 січня. Берегова охорона проводить пошукові роботи, наразі знайдено тіло одного загиблого.

За попердніми даними, човен був однією з ланок операцій із торгівлі людьми з Багамських островів, острівної держави біля узбережжя Флориди.

Контрабандисти використовують Багами для доставки людей, багато з яких є вихідцями з інших карибських країн, таких як Гаїті, до Сполучених Штатів.