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Парламент Румунії підтримав коаліційний уряд

Президент Румунії Клаус Йоганніс (п) представляє Ніколає Чуку як кандидата на посаду голови уряду країни, Бухарест, 22 листопада 2021 року

Румунські законодавці 25 листопада більшістю голосів схвалили коаліційний уряд на чолі з прем’єр-міністром Ніколаєм Чукою. Парламент проголосував 318-ма голосами за уряд при потрібному мінімумі для затвердження у 235.

Президент Румунії Клаус Йоганніс 22 листопада в пошуку виходу з політичної кризи висунув на посаду премʼєра 54-річного Чуку, генерала у відставці, виконувача обовʼязків міністра оборони.

Ніколає Чука очолить коаліційний уряд, який складається з правлячої правоцентристської Націонал-ліберальної партії (НЛП), лівої Соціал-демократичної партії (СДП) та етнічної угорської групи UDMR.

Румунія, одна із найбідніших країн-членів Європейського союзу, перебувала в політичній кризі з вересня, коли розпався центристський коаліційний уряд під керівництвом НЛП, що поставило під загрозу відновлення економіки та боротьбу з COVID-19.

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Критики кажуть, що номінально очолювана лібералами ліва СДП, яка є єдиною найбільшою партією в парламенті після загальних виборів у грудні, матиме владу над новим урядом.

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