Парламент Румунії підтримав коаліційний уряд

Румунські законодавці 25 листопада більшістю голосів схвалили коаліційний уряд на чолі з прем’єр-міністром Ніколаєм Чукою. Парламент проголосував 318-ма голосами за уряд при потрібному мінімумі для затвердження у 235.

Президент Румунії Клаус Йоганніс 22 листопада в пошуку виходу з політичної кризи висунув на посаду премʼєра 54-річного Чуку, генерала у відставці, виконувача обовʼязків міністра оборони.

Ніколає Чука очолить коаліційний уряд, який складається з правлячої правоцентристської Націонал-ліберальної партії (НЛП), лівої Соціал-демократичної партії (СДП) та етнічної угорської групи UDMR.

Румунія, одна із найбідніших країн-членів Європейського союзу, перебувала в політичній кризі з вересня, коли розпався центристський коаліційний уряд під керівництвом НЛП, що поставило під загрозу відновлення економіки та боротьбу з COVID-19.

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Критики кажуть, що номінально очолювана лібералами ліва СДП, яка є єдиною найбільшою партією в парламенті після загальних виборів у грудні, матиме владу над новим урядом.