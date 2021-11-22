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Президент Румунії пропонує генерала у відставці на посаду голови уряду

Президент Румунії Клаус Йоганніс (п) представляє Ніколае Чуку як кандидата на посаду голови уряду країни, Бухарест, 22 листопада 2021 року

Президент Румунії Клаус Йоганніс висунув на посаду премʼєр-міністра 54-річного генерала у відставці, виконувача обовʼязків міністра оборони Ніколае Чуку в пошуку виходу з політичної кризи.

Раніше 22 листопада владна правоцентристська Національно-ліберальна партія (PNL), ліва Соціал-демократична партія та етнічна угорська група UDMR завершили створення коаліції та погодилися підтримати Чуку на чолі уряду. Очікується, що він здобуде вотум довіри в парламенті.

Минулого тижня Національно-ліберальна партія пообіцяла створити кабінет до 25 листопада.

Румунія, одна з найбідніших членів Євросоюзу, перебуває в політичній кризі після того, як у вересні розпався уряд центристської коаліції на чолі з PNL.

«Ми працювали над створенням цієї міцної коаліції і цього уряду, який здатний забезпечити стабільність Румунії... Румуни чекають рішень для боротьби з наслідками пандемії та енергетичної кризи», – сказав Чука журналістам.

Румунію цієї осені охопила масштабна криза у галузі охорони здоров’я. Країна має один із найнижчих рівнів вакцинації від COVID-19 у Євросоюзі і, відповідно, високу захворюваність і смертність від цієї хвороби.

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