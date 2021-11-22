Президент Румунії пропонує генерала у відставці на посаду голови уряду

Президент Румунії Клаус Йоганніс висунув на посаду премʼєр-міністра 54-річного генерала у відставці, виконувача обовʼязків міністра оборони Ніколае Чуку в пошуку виходу з політичної кризи.

Раніше 22 листопада владна правоцентристська Національно-ліберальна партія (PNL), ліва Соціал-демократична партія та етнічна угорська група UDMR завершили створення коаліції та погодилися підтримати Чуку на чолі уряду. Очікується, що він здобуде вотум довіри в парламенті.

Минулого тижня Національно-ліберальна партія пообіцяла створити кабінет до 25 листопада.

Румунія, одна з найбідніших членів Євросоюзу, перебуває в політичній кризі після того, як у вересні розпався уряд центристської коаліції на чолі з PNL.

«Ми працювали над створенням цієї міцної коаліції і цього уряду, який здатний забезпечити стабільність Румунії... Румуни чекають рішень для боротьби з наслідками пандемії та енергетичної кризи», – сказав Чука журналістам.

Румунію цієї осені охопила масштабна криза у галузі охорони здоров’я. Країна має один із найнижчих рівнів вакцинації від COVID-19 у Євросоюзі і, відповідно, високу захворюваність і смертність від цієї хвороби.