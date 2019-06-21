У країнах Азії вирує африканська чума свиней

У країнах Азії через епідемію заразного вірусного захворювання – африканську чуму свиней – загинули мільйони цих тварин. Серед найбільш уражених – Китай. Деякі експерти вже заявили, що ситуація виходить з-під контролю.

Базована у Парижі Всесвітня організація з охорони здоров’я тварин 20 червня повідомила, що у В’єтнамі АЧС вразила 2,6 мільйона людей. Випадки захворювання тварин зафіксували у Лаосі, Гонконзі, Тайвані, Північній Кореї, Камбоджі та Монголії.

На світових ринках через скороченням поставок свинини ціни зросли на 40%.

«Це найбільший спалах хвороби тварин в історії. У нас ніколи не було нічого подібного», – заявив агенції AP професор університету в Гонконзі Дірк Пфайфер.

Нині найбільша у світі чисельність свиней – у Китаї. Міністерство сільського господарства США прогнозує, що загальне поголів’я свиней в Китаї скоротиться на 18% – до 350 мільйонів тварин, що є найнижчим показником з 1980-х років.

За оцінками аналітиків, виробництво свинини в Китаї цього року може знизитись на 35%.

АЧС нешкідлива для людини, але смертельна і дуже заразна для свиней, лікування від цього немає.