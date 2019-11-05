Зеленський демонструє неготовність боротися за Крим – Ахтем Чийгоз

Заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України від політичної сили «Європейська солідарність» Ахтем Чийгоз вважає, що президент України Володимир Зеленський «не готовий до зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним в нормандському форматі» і «не готовий боротися за повернення анексованого Криму». Про це повідомляється на сайті політичної сили 5 листопада.

«Незважаючи на всі запевнення команди Зеленського, що президент готовий до цієї зустрічі, з огляду на низку подій щодо відступу та його останню зустріч із Трампом, яка завершилася серйозним скандалом для України, є дуже великі сумніви, що президент і його команда готові до цієї зустрічі», – сказав Чийгоз.

Він вважає, що наполегливість з боку Зеленського щодо зустрічі з Путіним «пояснюється або нерозумінням того, з ким він має справу, або не повним розумінням того, які наслідки матиме ця зустріч для України».

Чийгоз наголосив, що позиція Зеленського по Криму також «абсолютно неготова, а дії, пов’язані з відступом на Донбасі, дуже сильно впливають на Крим».

"Тому що Крим також вимагає, щоб наші партнери були більш рішучими. Вони такими були і давали надію на вирішення питання звільнення Криму. А сьогодні ми начебто намагаємося апелювати до наших міжнародних партнерів, але при цьому самі відступаємо», - сказав політик.

Коментарі самого Зеленського або представників його команди на такі висловлювання поки відсутні.

Зеленський, виступаючи на Форумі єдності в Маріуполі, заявив, що «помилково думати, що ми швидко і легко повернемо Крим військовим шляхом».​

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму у 2014 році незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно проголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.