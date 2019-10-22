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22 Жовтень 2019, Київ 11:00
Новини | Міжнародні

Через протести у Чилі 11 людей загинули, влада запровадила у столиці комендантський час

Протестувальниками підпалили зведені на вулицях Сантьяго барикади, Чилі, 20 жовтня 2019 року

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Влада Чилі 21 жовтня запровадила комендантський час у столиці Сантьяго, де чотири дні поспіль тривають соціальні протести і заворушення, в результаті чого 11 людей загинули.

Військове керівництво країни повідомило, що комендантська година діятиме з 8-ї години вечора до 6-ї години ранку.

Протести у Чилі спочатку почалися через збільшення плати за проїзд у метро, що зрештою було скасоване, потім – переросли у невдоволення соціальною нерівністю і гнівом на президента Себастьяна Піньєру та військових.

Десятки магазинів були розграбовані чи спалені цими вихідними. 21 жовтня поліція взяла під охорону ті супермаркети, які вирішили відновити свою роботу.

Повідомляється про проблеми у роботі метро, оскільки протестувальники спалили або пошкодили кілька станцій підземки.

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Попри зниження рівня бідності і найвищий дохід на душу населення в Латинській Америці (20 тисяч доларів при 2-відсотковій інфляції), у Чилі спостерігається значна соціальна нерівність. Протестувальники кажуть, що влада більше турбується про багатих, а соціальні програми діють лише для дуже бідних, тоді як решта частина населення залишається на одинці зі своїми проблемами.

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