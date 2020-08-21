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21 серпня 2020, Київ 20:12
Новини | Економіка

АМКУ закликає не підіймати ціни на пальне через події в Білорусі

Останніми днями в ЗМІ висловлюються припущення, що ціни на пальне зростатимуть у випадку страйків на білоруських нафтопереробних заводах

Антимонопольний комітет України застерігає учасників ринку від необґрунтованого підняття оптових та роздрібних цін на пальне, створення штучного дефіциту пального та створення бар’єрів в доступі до інфраструктури морських портів з перевалки нафтопродуктів.

Водночас в АМКУ наголосили, що частка бензинів та дизелю, які виробляються та ввозяться до України з Республіки Білорусь, є досить значимою для забезпечення в повному обсязі попиту споживачів на пальне.

«Зважаючи на поширення у ЗМІ інформації про можливе обмеження обсягів постачання нафтопродуктів з білоруських нафтопереробних заводів до України, Антимонопольний комітет України посилює моніторинг ситуації на ринках пального», – зазначили в АМКУ.

Останніми днями в ЗМІ висловлюються припущення, що ціни на пальне зростатимуть у випадку страйків на білоруських нафтопереробних заводах у зв’язку з шостою поспіль перемогою Олександра Лукашенка на виборах президента.

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