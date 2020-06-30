«Цирк дю Солей» оголосив про банкрутство на тлі пандемії

Компанія «Цирк дю Солей» оголосила про банкрутство в Канаді у зв’язку з «колосальним збоєм та вимушеним скасуванням шоу» на тлі пандемії.

Базована в канадському Монреалі компанія заявила, що хоче реструктуризувати свої борги за підтримки канадського уряду та приватних фірм.

Заяву про банкрутство має розглянути канадський суд 30 червня. Якщо суддя затвердить цю заяву, компанія подасть заяву про банкрутство і в США.

«Цирк дю Солей» оголосив, що збирається звільнити майже 3,5 тисячі співробітників, які були у відпустці з березня.

«Цирк дю Солей» був заснований в 1984 році. Генеральний директор компанії Cirque du Soleil Entertainment Group Даніеля Ламарр запевняє, що протягом останні 36 років «Цирк» був дуже успішною та прибутковою організацією.

За даними CNN, борги «Цирку дю Солей» становлять близько 1 мільярда доларів.