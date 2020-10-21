Conflict Intelligence Team стверджує, що в Нагірному Карабасі воюють найманці з Сирії

Найманці з Сирії беруть участь в боях у Нагірному Карабасі на боці Азербайджану, хоча офіційно Баку заперечує їхню участь у конфлікті. Про це йдеться в опублікованому 21 жовтня розслідуванні групи Conflict Intelligence Team (CIT).

Раніше в соціальних мережах з’явилися кілька відеозаписів, які могли бути опубліковані самими ймовірними найманцями. На кадрах чути арабську мову, хоча самі бійці одягнені у форму Державної прикордонної служби Азербайджану і в бронежилети, які використовують Сухопутні війська цієї країни.

Як стверджують експерти CIT, користувачам соціальних мереж вдалося встановити, що ці відеоролики дійсно були зняті на території, підконтрольній владі Азербайджану. Зокрема, імовірні найманці присутні на південній ділянці фронту, де в останні дні тривали бої за населений пункт Гадрут.

Раніше про можливу участь найманців у конфлікті повідомляли багато світових ЗМІ. За даними газети Washington Post, у Нагірному Карабасі загинули щонайменше 50 найманців із Сирії, які брали участь у боях проти вірменських сил на стороні Азербайджану.

Туреччина і Азербайджан категорично заперечують участь найманців із Сирії в бойових діях проти вірменських сил. Про їхню участь у боях заявляв президент Франції Емманюель Макрон.

Конфлікт у Нагірному Карабасі і прилеглих до нього районах Азербайджану, які з початку 1990-х років контролювали підтримувані Єреваном етнічні вірменські сили, загострився наприкінці вересня. Азербайджан розпочав масштабний наступ із метою відновити контроль над приблизно 20% своєї міжнародно визнаної території. Про повну підтримку дій Баку заявила Туреччина.

Сторони вже двічі погоджували припинення вогню, але майже одразу після цього заявляли про порушення домовленостей. Бойові дії в Нагірному Карабасі і прилеглих районах тривають.