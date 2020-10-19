Баку та Єреван обмінялися звинуваченнями в порушенні нового перемир’я

Нова угода про припинення вогню в Нагірному Карабасі перебуває під загрозою після того, як Азербайджан та етнічні вірменські сили обмінялися звинуваченнями в поновленні обстрілів.

Рада безпеки ООН має провести закриті консультації щодо ситуації в Нагірному Карабасі та навколо нього 19 жовтня. Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав обидві сторони поважати перемир’я та засудив напади на мирне населення.

Перемир’я, оголошене 17 жовтня, є другою спробою встановити режим припинення вогню відтоді, як 27 вересня в регіоні поновилися масштабні бойові. Угода, укладена за посередництва Росії тижнем раніше, не змогла зупинити найбільшу з 1990-х років ескалацію бойових дій.

19 жовтня чиновники в Нагірному Карабасі заявили, що азербайджанські сили обстрілюють позиції вірменських сил у північних і південних районах лінії фронту.

Міністерство оборони Азербайджану заявило, що вірменські сили обстрілювали азербайджанські позиції в районах Горанбой, Тертер та Агдам упродовж ночі, а район Акджабеда обстрілювався вранці 19 жовтня.

Президент Азербайджану Ільгам Алієв заявив, що сили його країни взяли під контроль 13 селищ у регіоні Джабраїл, розташованому поблизу іранського кордону.

18 жовтня голова європейської дипломатії Жозеп Боррель зателефонував міністрам закордонних справ Вірменії та Азербайджану, щоб засудити продовження бойових дій і закликати їх дотримуватися режиму припинення вогню.

Нагірний Карабах є міжнародно визнаною частиною Азербайджану, але з 1994 року ця територія, а також сім сусідніх районів Азербайджану контролюються етнічними вірменами, яких підтримує Єреван.

Число загиблих у результаті нової ескалації наразі не підтверджене незалежними спостерігачами.

Вірменські етнічні сили в Нагірному Карабасі повідомили 19 жовтня про 729 загиблих зі своєї сторони з 27 вересня.

Азербайджан за понад три тижні нового конфлікту не подавав жодних даних про свої військові втрати. Натомість Баку заявляє, що внаслідок вірменських обстрілів, у тому числі і по території Азербайджану поза межами Нагірного Карабаху, загинув 61 громадянин Азербайджану, поранені 282 людини, зруйновано 1846 будинків.