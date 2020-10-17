Вірменія й Азербайджан домовилися про нове перемир’я в боях за Нагірний Карабах

Вірменія й Азербайджан заявили, що домовилися про нове перемир’я, щоб зупинити ескалацію боїв за Нагірний Карабах.

Міністерства закордонних справ обох країн оприлюднили однакові повідомлення про те, що припинення вогню має початися опівночі за місцевим часом (нині це 11-а вечора за Києвом; обидві країни не мають літнього часу).

«Рішення було ухвалене після заяви президентів Франції, Росії і США, які представляють країни-співголови Мінської групи ОБСЄ, 1 жовтня 2020 року, заяви співголів Мінської групи ОБСЄ 5 жовтня і відповідно до Московської заяви 10 жовтня», – мовиться в заявах.

Мінська група Організації з безпеки і співпраці в Європі є дипломатичною ініціативою на чолі з Францією, Росією і США з метою досягти вирішення конфлікту навколо Нагірного Карабаху, що спалахнув іще в радянські часи, 1988 року.

Останній спалах масштабних бойових дій почався 27 вересня, в його перебігу загинули наразі принаймні 600 людей – і військовослужбовців, і цивільних із усіх сторін. Його вважають найгіршим із часу перемир’я 1994 року, яке зупинило тодішню війну.

10 жовтня в регіоні вже оголошували припинення вогню, але воно не було дотримане і невдовзі повністю провалилося.