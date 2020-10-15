Нагірний Карабах: ескалація військового конфлікту і її наслідки у фото

У Нагірному Карабасі тривають бойові дії між азербайджанськими й вірменськими силами, попри заклики міжнародної спільноти дотримуватися умов укладеного наприкінці минулого тижня перемир’я.

Міністерство оборони Азербайджану заявило 13 жовтня, що ситуація в кількох секторах зони конфлікту залишалася напруженою впродовж ночі, і звинуватило вірменські збройні сили в обстрілі Тертерського району вранці.

Міністерство оборони Вірменії відкинуло ці звинувачення, заявивши, що азербайджанська сторона «відновила свої дії в супроводі активного ракетно-артилерійського вогню в південному, північному і північно-східному» секторах.

Натомість речник Міністерства оборони Азербайджану наполягає, що військові країни «не завдають жодних ударів і не здійснюють наступу» і «повністю дотримуються гуманітарного припинення вогню».

Угода про припинення вогню, досягнута в Москві 10 жовтня, мала на меті дозволити силам карабахських вірмен і Азербайджанові обміняти полонених і тіла сотень солдатів і цивільних, загиблих упродовж двох тижнів боїв.

Але Міжнародний комітет Червоного Хреста 13 жовтня заявив, що Вірменія і Азербайджан іще не досягли домовленостей щодо здійснення обміну полоненими і тілами загиблих, як це передбачає угода.

Протистояння в регіоні знову спалахнуло 27 вересня. З того часу з обох боків загинули сотні військових і невідома кількість цивільних. Це найбільша ескалація в Нагірному Карабасі з 1994 року.