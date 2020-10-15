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15 жовтня 2020, Київ 17:36
Фотогалереї

Нагірний Карабах: ескалація військового конфлікту і її наслідки у фото

У Нагірному Карабасі тривають бойові дії між азербайджанськими й вірменськими силами, попри заклики міжнародної спільноти дотримуватися умов укладеного наприкінці минулого тижня перемир’я.

Міністерство оборони Азербайджану заявило 13 жовтня, що ситуація в кількох секторах зони конфлікту залишалася напруженою впродовж ночі, і звинуватило вірменські збройні сили в обстрілі Тертерського району вранці.

Міністерство оборони Вірменії відкинуло ці звинувачення, заявивши, що азербайджанська сторона «відновила свої дії в супроводі активного ракетно-артилерійського вогню в південному, північному і північно-східному» секторах.

Натомість речник Міністерства оборони Азербайджану наполягає, що військові країни «не завдають жодних ударів і не здійснюють наступу» і «повністю дотримуються гуманітарного припинення вогню».

Угода про припинення вогню, досягнута в Москві 10 жовтня, мала на меті дозволити силам карабахських вірмен і Азербайджанові обміняти полонених і тіла сотень солдатів і цивільних, загиблих упродовж двох тижнів боїв.

Але Міжнародний комітет Червоного Хреста 13 жовтня заявив, що Вірменія і Азербайджан іще не досягли домовленостей щодо здійснення обміну полоненими і тілами загиблих, як це передбачає угода.

Протистояння в регіоні знову спалахнуло 27 вересня. З того часу з обох боків загинули сотні військових і невідома кількість цивільних. Це найбільша ескалація в Нагірному Карабасі з 1994 року.

Ракета системи БМ-30 &laquo;Смерч&raquo; російського виробництва не вибухнула на околиці Степанакерта (відомого азербайджанцям як Ханкенді), столиці самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки. Росія входить до ОБСЄ і координує переговори між Вірменією і Азербайджаном, але це не заважає їй продавати зброю обом сторонам конфлікту. Фото від 12 жовтня 2020 року
1 Ракета системи БМ-30 «Смерч» російського виробництва не вибухнула на околиці Степанакерта (відомого азербайджанцям як Ханкенді), столиці самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки. Росія входить до ОБСЄ і координує переговори між Вірменією і Азербайджаном, але це не заважає їй продавати зброю обом сторонам конфлікту. Фото від 12 жовтня 2020 року
12 жовтня в азербайджанському місті Шамкір відбулась церемонія прощання з Анаром Алієвим і його дружиною Нурчин Алієвою, які загинули через обстріл із вірменського боку міста Гянджа. За даними уряду Азербайджану, станом на 13 жовтня в результаті боїв із вірменами і карабаськими силами близько 42 азербайджанських мирних жителів були вбиті і 206 поранені. Кількість втрат серед військових не повідомляється
2 12 жовтня в азербайджанському місті Шамкір відбулась церемонія прощання з Анаром Алієвим і його дружиною Нурчин Алієвою, які загинули через обстріл із вірменського боку міста Гянджа. За даними уряду Азербайджану, станом на 13 жовтня в результаті боїв із вірменами і карабаськими силами близько 42 азербайджанських мирних жителів були вбиті і 206 поранені. Кількість втрат серед військових не повідомляється
Невибухлі елементи касетних боєприпасів, які зібрали після останніх обстрілів поблизу Степанакерта (Ханкенді), столиці самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки. Ні Вірменія, ні Азербайджан не підписали Конвенцію ООН від 2008 року, що забороняє використання касетних боєприпасів (не всі їхні елементи, суббоєприпаси, вибухають при ударі, нерідко вони залишаються в бойовому стані багато років і становлять загрозу для мирного населення, часто їхніми жертвами стають діти)
3 Невибухлі елементи касетних боєприпасів, які зібрали після останніх обстрілів поблизу Степанакерта (Ханкенді), столиці самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки. Ні Вірменія, ні Азербайджан не підписали Конвенцію ООН від 2008 року, що забороняє використання касетних боєприпасів (не всі їхні елементи, суббоєприпаси, вибухають при ударі, нерідко вони залишаються в бойовому стані багато років і становлять загрозу для мирного населення, часто їхніми жертвами стають діти)
10 жовтня на військовому кладовищі Єраблур у Єревані відбулося прощання з вірменським солдатом Вазгеном Асланяном. Він був одним із 542 військовослужбовців вірменських збройних сил, які загинули після відновлення бойових дій через Нагірний Карабах 27 вересня
4 10 жовтня на військовому кладовищі Єраблур у Єревані відбулося прощання з вірменським солдатом Вазгеном Асланяном. Він був одним із 542 військовослужбовців вірменських збройних сил, які загинули після відновлення бойових дій через Нагірний Карабах 27 вересня
Через день після вступу в силу перемир&rsquo;я між Вірменією і Азербайджаном за посередництва Росії 10 жовтня 2020 року жителі азербайджанського міста Гянджа спостерігали, як рятувальники шукали жертв або тих, хто вижив у результаті вірменського ракетного удару. Гянджа лежить за межами зони воєнного конфлікту, у місті базуються азербайджанські ВПС, і останнім часом воно зазнає постійних обстрілів
5 Через день після вступу в силу перемир’я між Вірменією і Азербайджаном за посередництва Росії 10 жовтня 2020 року жителі азербайджанського міста Гянджа спостерігали, як рятувальники шукали жертв або тих, хто вижив у результаті вірменського ракетного удару. Гянджа лежить за межами зони воєнного конфлікту, у місті базуються азербайджанські ВПС, і останнім часом воно зазнає постійних обстрілів
Жінки ховаються в бомбосховищі у столиці самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки Степанакерті (Ханкенді), 8 жовтня 2020 року. Через обстріли в місті є періодичні збої в електропостачанні. Уповноважений із прав людини у Нагірному Карабасі Артак Бегларян, за даними агентства Associated Press, повідомляє про жертви серед мирного населення: сотні поранених, 31 людина загинула
6 Жінки ховаються в бомбосховищі у столиці самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки Степанакерті (Ханкенді), 8 жовтня 2020 року. Через обстріли в місті є періодичні збої в електропостачанні. Уповноважений із прав людини у Нагірному Карабасі Артак Бегларян, за даними агентства Associated Press, повідомляє про жертви серед мирного населення: сотні поранених, 31 людина загинула
П&rsquo;ятирічний Бахтіяр Ельнур грається зі своєю сестрою Сехлою в азербайджанському місті Гянджа. Хлопчик був поранений унаслідок вибуху. Фото 11 жовтня 2020 року
7 П’ятирічний Бахтіяр Ельнур грається зі своєю сестрою Сехлою в азербайджанському місті Гянджа. Хлопчик був поранений унаслідок вибуху. Фото 11 жовтня 2020 року
Чоловік на ім&rsquo;я Аркадій Григорян вимахує вірменськими прапорами перед консульством Туреччини в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, у США. Фото від 11 жовтня 2020 року, коли тисячі американців вірменського походження пройшли ходою до турецького консульства. Саме в південній Каліфорнії проживає найбільша у світі вірменська діаспора
8 Чоловік на ім’я Аркадій Григорян вимахує вірменськими прапорами перед консульством Туреччини в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, у США. Фото від 11 жовтня 2020 року, коли тисячі американців вірменського походження пройшли ходою до турецького консульства. Саме в південній Каліфорнії проживає найбільша у світі вірменська діаспора
Юсуф &ndash; шестирічний хлопчик із Азербайджану, його обличчя розфарбоване в кольори азербайджанського прапора. 4 жовтня 2020 року Юсуф узяв участь в акції протесту проти дій Вірменії у Стамбулі в Туреччині. Туреччина &ndash; культурний родич Азербайджану, його найближчий стратегічний партнер
9 Юсуф – шестирічний хлопчик із Азербайджану, його обличчя розфарбоване в кольори азербайджанського прапора. 4 жовтня 2020 року Юсуф узяв участь в акції протесту проти дій Вірменії у Стамбулі в Туреччині. Туреччина – культурний родич Азербайджану, його найближчий стратегічний партнер
За повідомленням представників азербайджанської армії, ці танки, сфотографовані 5 жовтня 2020 року в місті Бейлаган на південному заході Азербайджану, були захоплені під час боїв із Вірменією і силами карабаських сепаратистів
10 За повідомленням представників азербайджанської армії, ці танки, сфотографовані 5 жовтня 2020 року в місті Бейлаган на південному заході Азербайджану, були захоплені під час боїв із Вірменією і силами карабаських сепаратистів
Азербайджанські солдати кріплять азербайджанський прапор на дороговказі в зайнятому ними селі Шюкюрбайлі Джабраїльського району, яке до 7 жовтня було під контролем карабаських сил. Фото оприлюднене Міністерством оборони Азербайджану
11 Азербайджанські солдати кріплять азербайджанський прапор на дороговказі в зайнятому ними селі Шюкюрбайлі Джабраїльського району, яке до 7 жовтня було під контролем карабаських сил. Фото оприлюднене Міністерством оборони Азербайджану
Жителька азербайджанського містечка Тертер Хатіра Джелілова показує те, що залишилося від її кухні після припинення вогню 10 жовтня. Через сильні обстріли жителі міста були евакуйовані
12 Жителька азербайджанського містечка Тертер Хатіра Джелілова показує те, що залишилося від її кухні після припинення вогню 10 жовтня. Через сильні обстріли жителі міста були евакуйовані
Священник у зруйнованому азербайджанським обстрілом вірменському храму XIX століття Газанчецоц у карабаському місті Шуші, що азербайджанською називається Шуша
13 Священник у зруйнованому азербайджанським обстрілом вірменському храму XIX століття Газанчецоц у карабаському місті Шуші, що азербайджанською називається Шуша
Літній чоловік стоїть посеред свого зруйнованого будинку у столиці самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки Степанакерті (Ханкенді), 7 жовтня 2020 року
14 Літній чоловік стоїть посеред свого зруйнованого будинку у столиці самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки Степанакерті (Ханкенді), 7 жовтня 2020 року
Ця яма &ndash; імпровізоване сховище від обстрілів у подвір&rsquo;ї жителів азербайджанського міста Тертер, що розташоване за 20 кілометрів на північ від регіону Нагірного Карабаху. Фото 30 вересня 2020 року
15 Ця яма – імпровізоване сховище від обстрілів у подвір’ї жителів азербайджанського міста Тертер, що розташоване за 20 кілометрів на північ від регіону Нагірного Карабаху. Фото 30 вересня 2020 року
Житель Степанакерта (Ханкенді), столиці самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки, пече хліб. Більшу частину продуктів харчування сепаратистський регіон отримує від Вірменії, його сільськогосподарський сектор був зруйнований іще під час воєнного конфлікту в 1992&ndash;1994 роках. Фото 9 жовтня 2020 року
16 Житель Степанакерта (Ханкенді), столиці самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки, пече хліб. Більшу частину продуктів харчування сепаратистський регіон отримує від Вірменії, його сільськогосподарський сектор був зруйнований іще під час воєнного конфлікту в 1992–1994 роках. Фото 9 жовтня 2020 року

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