Азербайджан заявив про ракетний удар по другому за величиною місту країни і загибель 13 людей

Влада Азербайджану заявила про ракетний обстріл другого за величиною міста країни – Гянджі, внаслідок чого вранці 17 жовтня загинули 13 людей, понад 50 – поранені. Дані наводить Міністерство з надзвичайних ситуацій країни.

У телезверненні президент Азербайджану Ільгам Алієв назвав ракетний удар воєнним злочином і попередив владу Вірменії про відповідальність за це.

«Азербайджан дасть відповідь і зробить це виключно на полі бою», – сказав Алієв.

Єреван заперечує відповідальність за ракетний удар.

У сепаратистському регіоні Нагірному Карабасі повідомили про новий обстріл своєї столиці Степанакерта й інших населених пунктів.

Вірменія заявила про азербайджанських безпілотники над своєю територією.

У кінці вересня різко загострився збройний конфлікт довкола Нагірного Карабаху.

10 жовтня сторони за посередництва Москви домовилися про перемир’я, проте незабаром після його вступу в силу регулярно звинувачують одна одну в порушенні угоди.