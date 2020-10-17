Азербайджан заявив про ракетний удар по другому за величиною місту країни і загибель 13 людей

Влада Азербайджану заявила про ракетний обстріл другого за величиною міста країни – Гянджі, внаслідок чого вранці 17 жовтня загинули 13 людей, понад 50 – поранені. Дані наводить Міністерство з надзвичайних ситуацій країни.
У телезверненні президент Азербайджану Ільгам Алієв назвав ракетний удар воєнним злочином і попередив владу Вірменії про відповідальність за це.
«Азербайджан дасть відповідь і зробить це виключно на полі бою», – сказав Алієв.
Єреван заперечує відповідальність за ракетний удар.
У сепаратистському регіоні Нагірному Карабасі повідомили про новий обстріл своєї столиці Степанакерта й інших населених пунктів.
Вірменія заявила про азербайджанських безпілотники над своєю територією.
У кінці вересня різко загострився збройний конфлікт довкола Нагірного Карабаху.
10 жовтня сторони за посередництва Москви домовилися про перемир’я, проте незабаром після його вступу в силу регулярно звинувачують одна одну в порушенні угоди.
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