Рада безпеки ООН проведе консультації щодо ситуації в Нагірному Карабаху

Рада безпеки ООН 19 жовтня має провести закриті консультації щодо ситуації довкола Нагірного Карабаху – після того, як генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав Азербайджан і Вірменію поважати перемир’я, зупинити бої і припинити напади на цивільних.

Перемир’я між сторонами, оголошене 17 жовтня, було другою спробою зупинити бої, які тривають у регіоні від 27 вересня. Відразу ж після того, як воно почало діяти, сторони заявили про обстріли.

Угода, укладена за посередництва Росії за тиждень до цього, також провалилася, сторони звинуватили одна одну в порушенні перемир’я.

Нинішні бої довкола Нагірного Карабаху називають наймасштабнішими від 1990-их, внаслідок нинішнього загострення загинули сотні військових і цивільних.

19 жовтня фактична влада сепаратистського Нагірного Карабаху заявила, що Азербайджан обстріляв її позиції на півночі і півдні біля лінії контакту, що роз'єднує сторони.

Міністерство оборони Азербайджану заявило, що вірменські сили обстріляли азербайджанські позиції вночі і вранці 19 жовтня.

В ЄС закликали сторони зупинити обстріли і дотримуватися режиму припинення вогню.

Нагірний Карабах, а також сім прилеглих районів Азербайджану до відновлення 27 вересня масштабних бойових дій контролювалися етнічними вірменами, які проголосили на території колишньої Нагірно-Карабаської автономної області «Республіку Арцах», яку не визнала жодна країна світу. Азербайджан не має влади приблизно над 20% своєї міжнародно визнаної території.

Конфлікт розпочався ще в останні роки існування Радянського Союзу, коли в населеному переважно етнічними вірменами Нагірному Карабасі відбулися масові мітинги з вимогою передати автономну область зі складу Азербайджанської РСР до складу Вірменської РСР. Баку не погодився на це. Після війни 1992­–1994 років на території Нагірного Карабаху не залишилося азербайджанців.