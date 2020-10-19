ЄС засудив порушення перемир’я в Нагірному Карабасі

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель засудив порушення перемир’я в Нагірному Каарабасі, оголошеного Вірменією й Азербайджаном 17 жовтня.

Він закликав міністрів закордонних справ двох країни засудити продовження боїв і дотримуватися перемир’я.

Бойові дії «ведуть до більших страждань цивільних. Це загострює конфлікт між державами і відповідними суспільствами, роблячи загоєння ран ще складнішим», – йдеться у заяві Борреля, оприлюдненій 18 жовтня.

Цього ж дня Баку і Єреван звинуватили один в одного в порушенні нового режиму гуманітарного перемир’я, яке діяло з 18 жовтня з 00:00 за місцевим часом.

Міноборони Вірменії звинуватило Азербайджан у порушенні перемир’я на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі. Про це написала в фейсбуці речниця Міноборони Вірменії Шушан Степанян. За її словами, азербайджанська сторона здійснила артилерійський обстріл у північному напрямку і ракетний обстріл у південному напрямку. Представник міністерства відзначила, що обидві сторони зазнали.

Міноборони Азербайджану пізніше повідомило, що це збройні сили Вірменії порушили режим перемир’я, здійснивши артилерійський обстріл по азербайджанських позиціях на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі.

За даними Баку, у ніч на 18 жовтня вірменські військовослужбовці обстріляли з мінометів і артилерії околиці Джебраїла і села на річці Араз. Серед особового складу азербайджанської армії постраждалих немає, додали в Міноборони. За даними оборонного відомства, підрозділи азербайджанської армії вдалися до «адекватних заходів» у відповідь.

Увечері 17 жовтня голови МЗС Вірменії, Азербайджану і Росії провели тристоронні телефонні переговори, в ході яких наголосили на важливості дотримання режиму припинення вогню. Після цього Баку і Єреван оголосили нову дату перемир’я – північ 18 жовтня. У сепаратистському Нагірному Карабаху повідомили, що готові дотримуватися нові домовленості.

Однак через кілька годин після оголошених термінів перемир’я сторони взаємно звинуватили одна одну в нових обстрілах.

Збройний конфлікт у Нагірному Карабаху різко загострився в кінці вересня. 10 жовтня сторони за посередництва Москви домовилися про перемир’я, проте незабаром після його вступу в силу заявили про обстріли.

Внаслідок бойових дій загинули щонайменше 600 солдатів і цивільних жителів. Нинішнє загострення конфлікту вважається найгіршим з часів припинення вогню 1994 року.