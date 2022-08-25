Американська інвестиційна компанія Citigroup згортає свій роздрібний та комерційний банківський бізнес у Росії. У повідомленні банку від 25 серпня вказано, що це зачепить близько 2300 співробітників Citigroup у 15 філіях.

Депозити, інвестиції, кредити та картки – це ті сфери, які постраждають через вихід, заявили в компанії. Citigroup оцінила, що вихід з російського ринку коштуватиме їй приблизно 170 мільйонів доларів протягом наступних 18 місяців.

Про плани виходу американський банк з найбільшою присутністю в Росії оголосив у квітні 2021 року «в рамках глобального стратегічного оновлення».

Після вторгнення Росії в Україну Citigroup приєдналася до інших великих інвестиційних компаній, які вирішили згорнути свою діяльність в Росії. У березні 2022 року Citigroup розширила сферу свого запланованого виходу з Росії, включивши місцеві комерційні банки.