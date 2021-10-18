Помер Колін Пауелл, перший темношкірий держсекретар США

Колін Пауелл, перший темношкірий держсекретар США, який очолював Державний департамент США при Джорджі Буші – молодшому, помер від ускладнень, викликаних COVID-19. Йому було 84 роки. Про це повідомила родина Пауелла у фейсбуці.

Сім’я Пауелла зазначає, що він був повністю вакцинований.

«Ми втратили чудового і люблячого чоловіка, батька, дідуся і великого американця», – пишуть рідні Пауелла.

Генерал Колін Пауелл зробив кар’єру як професійний військовий. Воював у В’єтнамі. Став першим темношкірим американцем – радником президента з національної безпеки при Рональді Рейгані, головою Об’єднаного комітету начальників штабів при Джорджі Буші – старшому і держсекретарем при Джорджі Буші – молодшому.

Він фактично керував діями американських військових під час операції «Буря в пустелі», що завершилася в 1991 році розгромом військ Саддама Хуссейна і звільненням Кувейту.

На посаді держсекретаря на початку 2000-х років він намагався переконати міжнародну спільноту підтримати військову операцію США в Іраку, звинувачуючи режим Саддама Хуссейна в зберіганні зброї масового ураження.

Діяльність Пауелла на посаді держсекретаря викликала критику в самих США, і на другий термін президентства Буша він на посаді не залишився.

Пауелл на декількох виборах розглядався як можливий кандидат у президенти, проте відмовився балотуватися. Будучи республіканцем, Пауелл публічно дистанціювався від політики Дональда Трампа.