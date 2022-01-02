США: трьох людей вважають загиблими внаслідок пожежі в Колорадо

Влада американського штату Колорадо заявляє, що троє людей, зниклих безвісти в результаті лісової пожежі, яка знищила майже тисячу будинків та інших споруд, вважаються загиблими.

Шериф округу Боулдер Джо Пелл сказав, що ці люди жили в будинках, які знищив вогонь, що швидко поширювався, і які відтоді засипало снігом.

Влада все ще намагається з’ясувати причину пожежі, яка спалахнула 30 грудня і змусила тисячі людей залишити свої будинки.

Дев’яносто відсотків округу Боулдер переживає сильну посуху, в цьому районі не було істотних опадів від середини літа.

Спочатку чиновники заявили, що пожежу могли спровокувати обірвані сильним вітром лінії електропередач, але перевірка не виявила пошкоджених ліній поблизу місця, де, на думку пожежників, почалася пожежа.

За словами Пелла, детективи перевіряють усі версії того, що могло спричинити лісову пожежу, яка спалахнула незвично пізно в сезон пожеж.

Президент Джо Байден оголосив режим «масштабного лиха» в районі, де сталася пожежа, наказавши надати федеральну допомогу тим, хто постраждав.