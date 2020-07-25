У США 17-річний підліток засуджений до довічного ув’язнення за напад на школу

Суд в американському штаті Колорадо засудив 17-річного Алека Маккінні до довічного ув’язнення плюс 38 років в’язниці за співучасть у нападі на школу. Злочин стався 7 травня 2019 року у місті Хайленд-Ренч, тоді загинула одна людина, повідомляє «Голос Америки».

Згідно з вердиктом суду, Маккіні і його спільник 19-річний Девон Еріксон, вжили кокаїн, заволоділи вогнепальною зброєю, що належала батькові Еріксона, і відкрили вогонь по учнях і співробітниках школи.

Один зі школярів був убитий, вісім отримали поранення.

Маккінні, який народився жінкою, але змінив стать, заявив, що збирався помститися однокласникам, які переслідували і принижували його. Неповнолітнього тінейджера не можна було засудити до в’язниці без права помилування, тому, згідно із законами штату, його можуть помилувати через 40 років.

Еріксон не визнав себе винним і постане перед судом у вересні.